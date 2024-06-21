Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.
И снова наша команда пропустила первой. Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.
Впрочем, после перерыва наша сборная отыгралась - быстрая многоходовая атака по флангу, которую завершил после прострела Шапаренко.
Ну а на 80-й минуте Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед! После передачи Шапаренко Роман удачно пробил по центру ворот!
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Словакия – Украина 1:2
Голы: Шранц (17) - Шапаренко (54), Яремчук (80)
Обзор матча:
Гол Шранца:
Гол Шапаренко:
Гол Яремчука:
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