Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.

И снова наша команда пропустила первой. Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.

Впрочем, после перерыва наша сборная отыгралась - быстрая многоходовая атака по флангу, которую завершил после прострела Шапаренко.

Ну а на 80-й минуте Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед! После передачи Шапаренко Роман удачно пробил по центру ворот!

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Словакия – Украина 1:2

Голы: Шранц (17) - Шапаренко (54), Яремчук (80)

Обзор матча:

Гол Шранца:

Гол Шапаренко:

Гол Яремчука: