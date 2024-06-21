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Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.

И снова наша команда пропустила первой. Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.

Впрочем, после перерыва наша сборная отыгралась - быстрая многоходовая атака по флангу, которую завершил после прострела Шапаренко.

Ну а на 80-й минуте Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед! После передачи Шапаренко Роман удачно пробил по центру ворот!

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Словакия – Украина 1:2

Голы: Шранц (17) - Шапаренко (54), Яремчук (80)

Обзор матча:

Гол Шранца:

Гол Шапаренко:

Гол Яремчука:

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Украина Словакия
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Комментарии
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:45
01:05 классный монтаж в обзоре - "... ми починаємо бити по.. блдь лежачим поліцейським..."
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Комментарии 3
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:45
01:05 классный монтаж в обзоре - "... ми починаємо бити по.. блдь лежачим поліцейським..."
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:03
привіт тварюки !!!!
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:47
Можете українофоби відсмоктати один в одного...
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