Не хватило. Украина - Бельгия 0:0. Видеообзор поединка Евро-2024

Сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024.

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Наша сборная в последнем туре группового раунда турнира играла с Бельгией, и сыграла неплохо, вничью 0:0.

Впрочем, этого результата не хватило для выхода из группы.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.