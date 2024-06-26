Не хватило. Украина - Бельгия 0:0. Видеообзор поединка Евро-2024
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Наша сборная в последнем туре группового раунда турнира играла с Бельгией, и сыграла неплохо, вничью 0:0.
Впрочем, этого результата не хватило для выхода из группы.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии
- КМ. Колос - Левый берег 3:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн