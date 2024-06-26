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Не хватило. Украина - Бельгия 0:0. Видеообзор поединка Евро-2024

Видео

Видеообзор поединка

Не хватило. Украина - Бельгия 0:0. Видеообзор поединка Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой последний матч на Евро-2024.

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Наша сборная в последнем туре группового раунда турнира играла с Бельгией, и сыграла неплохо, вничью 0:0.

Впрочем, этого результата не хватило для выхода из группы.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Бельгия 0:0

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