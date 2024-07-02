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Начало положено. Динамо - Ингулец 4:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

Видео
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Видеообзор поединка

Начало положено. Динамо - Ингулец 4:0. Видео голов и обзор товарищеского матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой первый летний спарринг - в Конче-Заспе киевляне принимали "Ингулец" и разгромили новичка УПЛ со счетом 4:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" – "Ингулец" 4:0

Голы: Брагару (39), Пашко, Лонвейк (56), Попов

"Динамо": Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Сирота, Дячук, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Малыш, Вивчаренко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Царенко, Волошин, Кабаев, Брагару, Пашко, Пихаленок, Лонвейк, Горбач, Пономаренко, Супряга.

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