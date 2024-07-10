Начали невзрачно. Динамо - Падеборн 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
fcdynamo.com
10 июля, киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на летних сборах в Австрии.
Командам за 90 минут игрового времени не удалось реализовать ни одного момента, в результате поединок завершился ничьей - 0:0.
О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.
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