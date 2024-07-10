Начали невзрачно. Динамо - Падеборн 0:0. Видеообзор поединка

10 июля, киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на летних сборах в Австрии.

Командам за 90 минут игрового времени не удалось реализовать ни одного момента, в результате поединок завершился ничьей - 0:0.

О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.