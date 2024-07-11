  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Проиграли сербам. Шахтер - Бачка Топола 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

Проиграли сербам. Шахтер - Бачка Топола 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Так себе игра

Проиграли сербам. Шахтер - Бачка Топола 0:1. Видео гола и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на вполне боевой состав "горняков", игра пошла не так, как хотелось.

Уже на 4-й минуте «Шахтер» пропустил и не смог отыграться.

Скучноватая, и проигрышная игра.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Бачка Топола" (Сербия-) 0:1

Гол: Вулич (4)

По теме
yellow-arrow
Начали невзрачно. Динамо - Падеборн 0:0. Видеообзор поединка
yellow-arrow
КМ. Колос - Кудривка-Нива 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Как это было: исторический прыжок Магучих
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости