Проиграли сербам. Шахтер - Бачка Топола 0:1. Видео гола и обзор матча
Так себе игра
shakhtar.com
Несмотря на вполне боевой состав "горняков", игра пошла не так, как хотелось.
Уже на 4-й минуте «Шахтер» пропустил и не смог отыграться.
Скучноватая, и проигрышная игра.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Вулич (4)
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