На удивление крепкий соперник. Динамо - Мамелоди Сандаунз 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В среду, 17 июля, "Динамо" провело свой предпоследний спарринг на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян был экзотический для нас, но грозный по меркам Африки (17-кратный чемпион ЮАР) "Мамелоди Сандаунз".
Игра выдалась довольно интересной – моменты были у обеих ворот, но все закончилось минимальной победой киевлян – 1:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Гол: Диалло (26)
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