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На удивление крепкий соперник. Динамо - Мамелоди Сандаунз 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

На удивление крепкий соперник. Динамо - Мамелоди Сандаунз 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 17 июля, "Динамо" провело свой предпоследний спарринг на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян был экзотический для нас, но грозный по меркам Африки (17-кратный чемпион ЮАР) "Мамелоди Сандаунз".

Игра выдалась довольно интересной – моменты были у обеих ворот, но все закончилось минимальной победой киевлян – 1:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Динамо" - "Мамелоди Сандаунз" 1:0

Гол: Диалло (26)

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