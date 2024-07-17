Победа не без проблем. Шахтер - Бешикташ 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
7 июля "Шахтер" провел свой очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Соперником "горняков" был один из турецких грандов – стамбульский "Бешикташ".
"Горняки" добыли минимальную победу, хотя сама игра украинской команды оставляла вопросы.
О том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Гол: Эгиналдо (66)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
- Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры
- Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
- Динамо разыгралось. Царенко и Андриевский забивают Брондбю
- Победа, но вопросы остаются. Шахтер в спарринге обыграл Бешикташ
- Карпаты расписали веселую ничью с тернопольской Нивой. Руководил ли львовянами Маркевич - неизвестно
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн