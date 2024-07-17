Победа не без проблем. Шахтер - Бешикташ 1:0. Видео гола и обзор матча

7 июля "Шахтер" провел свой очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Соперником "горняков" был один из турецких грандов – стамбульский "Бешикташ".

"Горняки" добыли минимальную победу, хотя сама игра украинской команды оставляла вопросы.

О том, как проходил матч, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Шахтер" - "Бешикташ" 1:0

Гол: Эгиналдо (66)