Последний матч, он сложный самый. Динамо - Унион 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
18 июля "Динамо" провело свой заключительный спарринг на своем летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян был представитель Бундеслиги – берлинский "Унион".
Игра получилось голевой, в первую очередь из-за ужасной игры в обороне обеих команд.
Все закончилось поражением киевлян 2:3.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ванат (33), Диалло (82) – Холлербах (14), Бедия (68), Себачо (90+2)
"Унион" на 14-й минуте не реализовал пенальти – вратарь.
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Gican85 (Киев)
18.07.2024 в 21:17
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