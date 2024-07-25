Первый блин комом. Олимпия - Полесье 2:0. Видео голов и обзор матча

Дебют "Полесья" в еврокубках выдался неудачным.

В матче 2-го квалифай-раунда Лиги конференций житомирская команда на выезде играла с "Олимпией" из Любляны. И проиграла 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

Голы: Флоруц 56, Пинту 90+2