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Последний харьковский матч Скрипника? Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Последний харьковский матч Скрипника? Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Видео голов и обзор матча

instagram.com/fc_liviybereh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

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Основное время игры закончились вничью 1:1, а вот в серии пенальти сильнее оказались киевляне, которые и продолжат борьбу за УПЛ.

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О том, что и как было в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Плей-офф по УПЛ. Полуфинал

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 1:1 (5:4, пен)

Голы: Войцеховский (45+1) - Кравец (90+4)

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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