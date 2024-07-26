Последний харьковский матч Скрипника? Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/fc_liviybereh
В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".
Основное время игры закончились вничью 1:1, а вот в серии пенальти сильнее оказались киевляне, которые и продолжат борьбу за УПЛ.
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О том, что и как было в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Плей-офф по УПЛ. Полуфинал
Голы: Войцеховский (45+1) - Кравец (90+4)
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