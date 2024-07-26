Шикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcminaj.com
Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай".
Поединок выдался захватывающим и интригующим. Основное время закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти были удачливее закарпатские футболисты, который и вышли в финал, где сыграют с "Левым Берегом".
Обо всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Миронюк 12, Бендера 67, Кравчук 77 - Вакула 19, Прихна 57, Ременяк 88.
Серия пенальти: Демиденко 0:1, Запорожец 1:1, Ременяк 1:2, Равлик (стойка), Дмитрук 1:3, Кравчук 2:3, Кораблин 2:4, Климец 3:4, Кисиль 3:5.
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