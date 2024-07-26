  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Шикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча
В тренде

Шикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Шикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай".

Поединок выдался захватывающим и интригующим. Основное время закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти были удачливее закарпатские футболисты, который и вышли в финал, где сыграют с "Левым Берегом".

Обо всех перипетиях матча смотрите в нашем видеообзоре.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Эпицентр" - "Минай" 3:3

Голы: Миронюк 12, Бендера 67, Кравчук 77 - Вакула 19, Прихна 57, Ременяк 88.

Серия пенальти: Демиденко 0:1, Запорожец 1:1, Ременяк 1:2, Равлик (стойка), Дмитрук 1:3, Кравчук 2:3, Кораблин 2:4, Климец 3:4, Кисиль 3:5.

По теме
yellow-arrow
Последний харьковский матч Скрипника? Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Первый блин комом. Олимпия - Полесье 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Болезненное поражение на старте Олимпиады. Ирак U-23 – Украина U-23 2:1. Видео матча и обзор голов
ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости