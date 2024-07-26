Как Шахтер проиграл Динамо. Пусть и загребскому. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 26 июля, "Шахтер" провел свой предпоследний спарринг на летних сборах.

Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб.

Поединок закончился минимальной победой хозяев – Загреб забил свой единственный гол во втором тайме после контратаки. 0:1 для "Шахтера".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" Загреб – "Шахтер" 1:0

Гол: Бакович (67)