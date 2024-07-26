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Как Шахтер проиграл Динамо. Пусть и загребскому. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Как Шахтер проиграл Динамо. Пусть и загребскому. Видео голов и обзор матча

instagram.com/gnkdinamo

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 26 июля, "Шахтер" провел свой предпоследний спарринг на летних сборах.

Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб.

Поединок закончился минимальной победой хозяев – Загреб забил свой единственный гол во втором тайме после контратаки. 0:1 для "Шахтера".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" Загреб – "Шахтер" 1:0

Гол: Бакович (67)

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