Как Шахтер проиграл Динамо. Пусть и загребскому. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/gnkdinamo
В пятницу, 26 июля, "Шахтер" провел свой предпоследний спарринг на летних сборах.
Команда Пушича перебралась из Словении в Хорватию, где сыграла первый из двух запланированных спаррингов с "Динамо" Загреб.
Поединок закончился минимальной победой хозяев – Загреб забил свой единственный гол во втором тайме после контратаки. 0:1 для "Шахтера".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Бакович (67)
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