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Не все коту масленица. Левый Берег - Минай 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Не все коту масленица. Левый Берег - Минай 3:0. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fc_liviybereh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

30 июля состоялся финальный матч за право заменить «Днепр-1» в УПЛ, в котором сошлись «Левый Берег» и «Минай».

На удивление, борьбы в матче не вышло. Киевляне разгромили закарпатцев со счетом 3:0 и поднимаются в элиту.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Левый Берег" - "Минай" 3:0

Голы: Сухорочко 19, Синица 29, Когут 65.

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