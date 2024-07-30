Не все коту масленица. Левый Берег - Минай 3:0. Видео голов и обзор матча

30 июля состоялся финальный матч за право заменить «Днепр-1» в УПЛ, в котором сошлись «Левый Берег» и «Минай».

На удивление, борьбы в матче не вышло. Киевляне разгромили закарпатцев со счетом 3:0 и поднимаются в элиту.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Левый Берег" - "Минай" 3:0

Голы: Сухорочко 19, Синица 29, Когут 65.