Указали сербам место. Партизан - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" и в ответном матче квалификации ЛЧ в Белграде.
После победы в первом матче 6:2, ответный поединок был не настолько напряженным, но все равно завершился разгромом 3:0 в пользу украинской команды.
Единственная неприятность – травма Максима Дячука с подозрением на перелом ключицы.
Первый матч - 2:6
Голы: Ярмоленко 17, Ванат 68 (пенальти), Караваев 90+3
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