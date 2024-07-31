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Указали сербам место. Партизан - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Указали сербам место. Партизан - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" и в ответном матче квалификации ЛЧ в Белграде.

После победы в первом матче 6:2, ответный поединок был не настолько напряженным, но все равно завершился разгромом 3:0 в пользу украинской команды.

Единственная неприятность – травма Максима Дячука с подозрением на перелом ключицы.

"Партизан" - "Динамо" 0:3

Первый матч - 2:6

Голы: Ярмоленко 17, Ванат 68 (пенальти), Караваев 90+3

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