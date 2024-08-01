Недолгое еврокубковое счастье. Полесье - Олимпия 1:2. Видео голов и обзор матча

"Полесье" в польском Гливице в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций принимало "Олимпию".

После поражения 0:2 в первом матче житомирская команда забила очень быстрый гол уже на 1-й минуте, но не смогла удержать даже ничью.

1:2 и 1:4 по итогам двух матчей – "Полесье" покидает еврокубки.

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"Полесье" - "Олимпия" 1:2

Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3)