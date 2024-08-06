Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" сыграло свой первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".
Игра получалась интересная – с некоторым преимуществом "Динамо", которое воплотилось в гол в концовке первого тайма после быстрой фланговой атаки, прострелом Ваната и голом Ярмоленко.
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И все, казалось, хорошо, но на последних минутах шотландцы отыгрались - Дессер замкнул после прострела с фланга. 1:1.
"Динамо" - "Рейнджерс" 1:1
Голы: Ярмоленко (37) - Дессер (90+4)
Гол Ярмоленко:
Гол Дессера:
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 23:01
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