Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Динамо" сыграло свой первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".

Игра получалась интересная – с некоторым преимуществом "Динамо", которое воплотилось в гол в концовке первого тайма после быстрой фланговой атаки, прострелом Ваната и голом Ярмоленко.

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И все, казалось, хорошо, но на последних минутах шотландцы отыгрались - Дессер замкнул после прострела с фланга. 1:1.

"Динамо" - "Рейнджерс" 1:1

Голы: Ярмоленко (37) - Дессер (90+4)

Гол Ярмоленко:

Гол Дессера: