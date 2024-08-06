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Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло свой первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс".

Игра получалась интересная – с некоторым преимуществом "Динамо", которое воплотилось в гол в концовке первого тайма после быстрой фланговой атаки, прострелом Ваната и голом Ярмоленко.

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И все, казалось, хорошо, но на последних минутах шотландцы отыгрались - Дессер замкнул после прострела с фланга. 1:1.

"Динамо" - "Рейнджерс" 1:1

Голы: Ярмоленко (37) - Дессер (90+4)

Обзор матча:

Гол Ярмоленко:

Гол Дессера:

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 23:01
Ответку ДК проиграет--сегодня была не команда а набор по объявлению
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2
1
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 23:01
Ответку ДК проиграет--сегодня была не команда а набор по объявлению
Ответить
2
1

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