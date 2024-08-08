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С шедевром 16-летнего чешского вундеркинда. Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

С шедевром 16-летнего чешского вундеркинда. Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcviktoria_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице "Кривбасс" сыграл против чешской "Виктории Пльзень".

Первый тайм украинская команда провела неплохо, повела в счете, однако после перерыва все перевернулось.

Сначала счет сравнял 16-летний Панош, а затем Вашулин и принес чехам победу.

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1:2, и Вернидубу перед ответным матчем есть крепко о чем подумать.

"Кривбасс" - "Виктория Пльзень" 1:2

Голы: Аду (20) - Панош (48), Вашулин (69)

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
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