Как в старые добрые времена. Шахтер - Мариуполь 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В понедельник, 12 августа «Шахтер» провел спарринг с перволиговским ФСК "Мариуполь". Поединок завершился уверенной победой команды Марино Пушича со счетом 3:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: 1:0 Педриньо (3), 2:0 Франьич (14), 3:0 Траоре (87)
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2024 в 17:58
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