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Как в старые добрые времена. Шахтер - Мариуполь 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Как в старые добрые времена. Шахтер - Мариуполь 3:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 12 августа «Шахтер» провел спарринг с перволиговским ФСК "Мариуполь". Поединок завершился уверенной победой команды Марино Пушича со счетом 3:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Мариуполь" 3:0

Голы: 1:0 Педриньо (3), 2:0 Франьич (14), 3:0 Траоре (87)

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2024 в 17:58
Такая реализация моментов это полный крах.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2024 в 17:58
Такая реализация моментов это полный крах.
Ответить
0
0

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