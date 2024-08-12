Ротань огорчает Карраско. ЛНЗ - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Второй тур УПЛ завершался матчем, в котором ЛНЗ принимал «Александрию».

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва гости свои шансы реализовал.

0:2, первая победа команды Ротаня в сезоне, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Александрия" 0:2

Голы: Ковалец 58, Безерра 73