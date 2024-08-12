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Ротань огорчает Карраско. ЛНЗ - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Ротань огорчает Карраско. ЛНЗ - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcolexandriya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур УПЛ завершался матчем, в котором ЛНЗ принимал «Александрию».

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва гости свои шансы реализовал.

0:2, первая победа команды Ротаня в сезоне, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Александрия" 0:2

Голы: Ковалец 58, Безерра 73

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