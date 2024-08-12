Ротань огорчает Карраско. ЛНЗ - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Второй тур УПЛ завершался матчем, в котором ЛНЗ принимал «Александрию».
Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва гости свои шансы реализовал.
0:2, первая победа команды Ротаня в сезоне, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ковалец 58, Безерра 73
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