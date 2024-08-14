Удаление и удачные замены. Рейнджерс - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

"Динамо" в Глазго провело свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.

Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который повлиял на ход матча. Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.

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"Динамо" активизировалось, имело преимущество и все-таки додавило соперника, причем оба гола забили игроки, вышедшие на замену – Пихаленок и Волошин.

"Рейнджерс" - "Динамо" 0:2

Удаление: Жефте 51

Голы: Пихаленок 82, Волошин 84

Обзор матча:

Гол Пихаленка:

Гол Волошина: