Удаление и удачные замены. Рейнджерс - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" в Глазго провело свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.
Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который повлиял на ход матча. Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.
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"Динамо" активизировалось, имело преимущество и все-таки додавило соперника, причем оба гола забили игроки, вышедшие на замену – Пихаленок и Волошин.
Удаление: Жефте 51
Голы: Пихаленок 82, Волошин 84
Обзор матча:
Гол Пихаленка:
Гол Волошина:
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