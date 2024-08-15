Вылетаем без шансов. Виктория – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Sport.cz
"Кривбасс" вылетел из Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации турнира проиграла и во втором матче "Виктории" Пльзень.
После 1:2 дома криворожцы проиграли 0:1 на выезде и вылетели из турнира.
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Гол: Вашулин 52
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