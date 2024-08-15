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Вылетаем без шансов. Виктория – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Вылетаем без шансов. Виктория – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Sport.cz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" вылетел из Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации турнира проиграла и во втором матче "Виктории" Пльзень.

После 1:2 дома криворожцы проиграли 0:1 на выезде и вылетели из турнира.

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"Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 1:0

Гол: Вашулин 52

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
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