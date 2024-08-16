Первая победа Бабича. Черноморец - Колос 1:0. Видео гола и обзор матча

3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Колос".

Нельзя сказать, что поединок был очень интересным, но свой первый гол в сезоне "Черноморец" забил.

В итоге матч так и закончился со счетом 1:0.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Колос" 1:0

Гол: Хобленко 35