Первая победа Бабича. Черноморец - Колос 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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3-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Колос".
Нельзя сказать, что поединок был очень интересным, но свой первый гол в сезоне "Черноморец" забил.
В итоге матч так и закончился со счетом 1:0.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Хобленко 35
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