С привкусом судейского скандала. Ворскла - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
В 3-м туре УПЛ "Ворскла" принимала "Оболонь". Матч прерывался на тревоги и закончился победой хозяев и очередным судейским скандалом с незасчитанным голом "пивоваров".
В итоге – 2:0, и как это было – смотрите в нашем видообзоре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Голы: Нестеренко 24, Кане 70
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:36
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- Вылетаем без шансов. Виктория – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Зинченко меняет игровой номер, но теряет позиции. У Калафьори украинец не выиграет конкуренцию
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1