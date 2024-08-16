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С привкусом судейского скандала. Ворскла - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

С привкусом судейского скандала. Ворскла - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 3-м туре УПЛ "Ворскла" принимала "Оболонь". Матч прерывался на тревоги и закончился победой хозяев и очередным судейским скандалом с незасчитанным голом "пивоваров".

В итоге – 2:0, и как это было – смотрите в нашем видообзоре.

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"Ворскла" - "Оболонь" 2:0

Голы: Нестеренко 24, Кане 70

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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев)
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:36
Якщо зобидили команду з киівських Васюкшв-зразу скандал!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:36
Якщо зобидили команду з киівських Васюкшв-зразу скандал!
Ответить
0
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