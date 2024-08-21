Борьбы не получилось. Карпаты - Черноморец 3:0. Видео голов и обзор кубкового матча

В 3-м раунде Кубка Украины матчем с самой яркой вывеской оказался поединок, в котором "Карпаты" принимали "Черноморец".

Борьбы, правда, в матче не вышло – хозяева уверенно разбили гостей 3:0 и пробились в следующий раунд.

"Карпаты" - "Черноморец" 3:0

Голы: Очеретько (34), Кузык (43), Чачуа (75)