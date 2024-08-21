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Борьбы не получилось. Карпаты - Черноморец 3:0. Видео голов и обзор кубкового матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Борьбы не получилось. Карпаты - Черноморец 3:0. Видео голов и обзор кубкового матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 3-м раунде Кубка Украины матчем с самой яркой вывеской оказался поединок, в котором "Карпаты" принимали "Черноморец".

Борьбы, правда, в матче не вышло – хозяева уверенно разбили гостей 3:0 и пробились в следующий раунд.

"Карпаты" - "Черноморец" 3:0

Голы: Очеретько (34), Кузык (43), Чачуа (75)

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Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 00:05
ЗА ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ПОДВАЛИЛО ЧО --УБИРАЙТЕ СРОЧНО БАБИЧА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ 4 ИГРЫ 3 ПРОИГРЫША НЕ МНОГОВАТО--ПОНЮХАЛ ЗАПАХ ИГРЫ В УПЛ И ВАЛИ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 00:05
ЗА ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ПОДВАЛИЛО ЧО --УБИРАЙТЕ СРОЧНО БАБИЧА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ 4 ИГРЫ 3 ПРОИГРЫША НЕ МНОГОВАТО--ПОНЮХАЛ ЗАПАХ ИГРЫ В УПЛ И ВАЛИ
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aleks68
22.08.2024 в 00:26
осталось поставить главным тебя.зае.... со своим нытьём
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