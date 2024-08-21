Борьбы не получилось. Карпаты - Черноморец 3:0. Видео голов и обзор кубкового матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
В 3-м раунде Кубка Украины матчем с самой яркой вывеской оказался поединок, в котором "Карпаты" принимали "Черноморец".
Борьбы, правда, в матче не вышло – хозяева уверенно разбили гостей 3:0 и пробились в следующий раунд.
Голы: Очеретько (34), Кузык (43), Чачуа (75)
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 00:05
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