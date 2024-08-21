Динамо - Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
FC Red Bull Salzburg
"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".
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Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.
Первый тайм закичился со счетом 0:1, а после перерыва гости быстро забили и второй – Караваев в борьбе сзади въехал в соперника, судья дал «точку», которую и реализовал Чергорд.
"Динамо" - "Зальцбург" 0:2
Голы: Нене (29), Чергорд (50)
Гол Нене:
Гол Чергорда:
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Вarcelinius
21.08.2024 в 22:53
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