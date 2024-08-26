Так творится история. Левый Берег - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fclb.com.ua
В матче 4-го утра УПЛ "Левый Берег" принимал "Черноморец", и одержал минимальную победу.
Первую и итсорическую победу в УПЛ.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Якимов 29
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