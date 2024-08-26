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Так творится история. Левый Берег - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Так творится история. Левый Берег - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

fclb.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 4-го утра УПЛ "Левый Берег" принимал "Черноморец", и одержал минимальную победу.

Первую и итсорическую победу в УПЛ.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Левый Берег" - "Черноморец" 1:0

Гол: Якимов 29

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