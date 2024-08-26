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Очередная волевая. ЛНЗ - Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Очередная волевая. ЛНЗ - Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 4-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Карпаты".

Львовяне лучше начали и открыли счет, но черкащане в очередной раз вырвали волевую победу во втором тайме.

2:1 – как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Карпаты" 2:1

Голы: Пасич (62), Яшари (77) - Чачуа (34)

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