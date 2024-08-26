Очередная волевая. ЛНЗ - Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В 4-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Карпаты".
Львовяне лучше начали и открыли счет, но черкащане в очередной раз вырвали волевую победу во втором тайме.
2:1 – как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Пасич (62), Яшари (77) - Чачуа (34)
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