Очередная волевая. ЛНЗ - Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча

В 4-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Карпаты".

Львовяне лучше начали и открыли счет, но черкащане в очередной раз вырвали волевую победу во втором тайме.

2:1 – как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Карпаты" 2:1

Голы: Пасич (62), Яшари (77) - Чачуа (34)