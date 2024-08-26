Лучшие из худших. Колос - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
В четвертом туре УПЛ встречались "Колос" и "Верес" – обе команды были еще без побед.
Тяжелая игра, которая завершилась с одним голом Шарая во втором тайме.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Шарай 54
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