Лучшие из худших. Колос - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

В четвертом туре УПЛ встречались "Колос" и "Верес" – обе команды были еще без побед.

Тяжелая игра, которая завершилась с одним голом Шарая во втором тайме.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Верес" 0:1

Гол: Шарай 54