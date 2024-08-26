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Лучшие из худших. Колос - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Лучшие из худших. Колос - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четвертом туре УПЛ встречались "Колос" и "Верес" – обе команды были еще без побед.

Тяжелая игра, которая завершилась с одним голом Шарая во втором тайме.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Верес" 0:1

Гол: Шарай 54

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