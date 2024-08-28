Вылет, за который не стыдно. Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
redbullsalzburg.at
"Динамо" сыграло свой ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом поединке неделю назад киевляне проиграли 0:2.
Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ. На 12-й минуте 18-летний Адам Дагим сместился в центр с фланга и неотразимо дал под штангу.
Впрочем, киевляне довольно быстро этот гол отыграли – прошел дальний продольный заброс на Ваната, который разобрался идеально – подстроился и четко пробил под дальнюю штангу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Зальцбург – Динамо 1:0
Голы: Дагим, 12 – Ванат, 29
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сербский Партизан арендует защитника Шахтера
- КДК УАФ провел расследование по матчу Динамо - Минай, который подозревался в договорном характере
- Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету
- УПЛ. Рух - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн