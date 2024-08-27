Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
"Динамо" сыграло свой ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом поединке неделю назад киевляне проиграли 0:2.
Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ. На 12-й минуте 18-летний Адам Дагим сместился в центр с фланга и неотразимо дал под штангу.
Впрочем, киевляне довольно быстро этот гол отыграли – прошел дальний продольный заброс на Ваната, который разобрался идеально – подстроился и четко пробил под дальнюю штангу.
Зальцбург – Динамо 1:0
Голы: Дагим (12) - Ванат (29)
Гол Дагима:
Гол Ваната:
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