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Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло свой ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Зальцбургом". В первом поединке неделю назад киевляне проиграли 0:2.

Начали киевляне довольно активно, но, пропустили после первого же удара в створ. На 12-й минуте 18-летний Адам Дагим сместился в центр с фланга и неотразимо дал под штангу.

Впрочем, киевляне довольно быстро этот гол отыграли – прошел дальний продольный заброс на Ваната, который разобрался идеально – подстроился и четко пробил под дальнюю штангу.

Зальцбург – Динамо 1:0

Голы: Дагим (12) - Ванат (29)

Гол Дагима:

Гол Ваната:

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