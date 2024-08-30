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Горе Оболони и гол Будковского. Оболонь - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор матча

Горе Оболони и гол Будковского. Оболонь - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

5-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".

Все закончилось уверенной победой гостей.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Заря“ 0:2

Голы: Мичин 19, Будковский 52

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