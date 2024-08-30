Горе Оболони и гол Будковского. Оболонь - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
upl.ua
5-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".
Все закончилось уверенной победой гостей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Мичин 19, Будковский 52
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25
- Кто выпадет Динамо? Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги Европы
- "Они не выжили бы даже во втором дивизионе Испании". Бетис – Кривбасс. Обзор послематчевой испанской прессы
- Так творится история. Левый Берег - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн