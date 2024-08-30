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Краснопир - бомбардир! Рух - Ингулец 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Украинский Холанд?

Краснопир - бомбардир! Рух - Ингулец 5:0. Видео голов и обзор матча

ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 5-м туре УПЛ "Рух" принимал "Ингулец".

Итоговый счет 5:0 – самый разгромный в нынешнем сезоне УПЛ.

Краснопир забил дважды и вышел на первое место в списке бомбардиров.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

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"Рух" - "Ингулец" 5:0
Голы: Карабин 14, Квасница 46, Краснопир 51, 60, Холод 56.

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