Краснопир - бомбардир! Рух - Ингулец 5:0. Видео голов и обзор матча
Украинский Холанд?
ФК Рух
В 5-м туре УПЛ "Рух" принимал "Ингулец".
Итоговый счет 5:0 – самый разгромный в нынешнем сезоне УПЛ.
Краснопир забил дважды и вышел на первое место в списке бомбардиров.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
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"Рух" - "Ингулец" 5:0
Голы: Карабин 14, Квасница 46, Краснопир 51, 60, Холод 56.
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