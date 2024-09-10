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Чехия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Чехия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.

После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.

Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.

Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.

Чехия – Украина 2:1

Голы: Шульц (21, 45+2) - Ванат (37)

Первый гол Шульца:

Гол Ваната:

Второй гол Шульца:

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Украина Чехия
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 22:39
уберите ЗИНУ --РЕБРОВ ты что творишь--выставляй Пихалёнка -Малину пусть лупят по воротам --Стадо баранов
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 22:39
уберите ЗИНУ --РЕБРОВ ты что творишь--выставляй Пихалёнка -Малину пусть лупят по воротам --Стадо баранов
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aleks68
10.09.2024 в 22:46
только их и не хватает.и ещё из черноморца пару баранов
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