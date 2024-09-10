Чехия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.
После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.
Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.
Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.
Чехия – Украина 2:1
Голы: Шульц (21, 45+2) - Ванат (37)
Первый гол Шульца:
Гол Ваната:
Второй гол Шульца:
Популярное сейчас
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Конопля забил Албании, но через считанные минуты соперник поразил ворота Трубина
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Комментарии 2