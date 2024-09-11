Отрицательное лидерство в группе. Чехия – Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fotbal.cz
При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.
После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.
Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.
Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.
После перерыва в концовке матча команды обменялись голами - на гол чехов на 80-й минуте мы ответили на 84-й.
Голы: Шульц (21, 45+2), Соучек (80) - Ванат (37), Судаков (84)
Обзор матча:
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