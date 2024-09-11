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Отрицательное лидерство в группе. Чехия – Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Отрицательное лидерство в группе. Чехия – Украина 3:2. Видео голов и обзор матча

fotbal.cz

Новина українською

Сборная Украины провела свой выездной матч второго тура Лиги наций против Чехии.

При равном начале чехи постепенно стали перебирать инициативу и открыли счет.

После ошибки Шапаренко и после последующего прострела от Черны Шульц мгновенно расстрелял Трубина – 1:0.

Впрочем, еще до перерыва мы отыгрались – после навеса с фланга от Шапаренко Ванат классно головой подрезал мяч в ворота – 1:1 к 40-й минуте.

Впрочем, ничья в матче оставалась недолго. Уже в компенсированное к первому тайму время чехи снова вышли вперед – после навеса с фланга хаос в штрафной площади, Шульц первый на подборе - принял на грудь и слета пробил в угол, Трубин даже не реагировал, Анатолий не видел момента удара.

После перерыва в концовке матча команды обменялись голами - на гол чехов на 80-й минуте мы ответили на 84-й.

Чехия – Украина 3:2

Голы: Шульц (21, 45+2), Соучек (80) - Ванат (37), Судаков (84)

Обзор матча:

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Украина Чехия
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 23:57
ШЕВА зря тебе верил подвёл ты друга и УКРАИНУ--подавай в отставку --составом не можешь определиться зачем тебе эти ВАНАТ-ЗИНА-ЯРМОЛА-СТЁПА
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0
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 23:57
ШЕВА зря тебе верил подвёл ты друга и УКРАИНУ--подавай в отставку --составом не можешь определиться зачем тебе эти ВАНАТ-ЗИНА-ЯРМОЛА-СТЁПА
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0
0
prostors (Вольногорск)
10.09.2024 в 23:29
двоечники
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0
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2024 в 22:39
уберите ЗИНУ --РЕБРОВ ты что творишь--выставляй Пихалёнка -Малину пусть лупят по воротам --Стадо баранов
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0
0
aleks68
10.09.2024 в 22:46
только их и не хватает.и ещё из черноморца пару баранов
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0
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