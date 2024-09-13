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Первый очки Шищенко, первая потеря очков Ротаня. Оболонь – Александрия 0:0. Видеообзор поединка

Видео

Видеообзор матча

Первый очки Шищенко, первая потеря очков Ротаня. Оболонь – Александрия 0:0. Видеообзор поединка

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Оболонь" принимала "Александрию".

Команда Ротаня имела некоторое преимущество, но реализовать его в голы не смогла.

В итоге, поединок завершился нулевой ничьей.

"Оболонь" – "Александрия" 0:0

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