Первый очки Шищенко, первая потеря очков Ротаня. Оболонь – Александрия 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
instagram.com/fc_obolon_kyiv
6-й тур УПЛ стартовал матчем, в котором "Оболонь" принимала "Александрию".
Команда Ротаня имела некоторое преимущество, но реализовать его в голы не смогла.
В итоге, поединок завершился нулевой ничьей.
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