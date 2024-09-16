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Веселая игра, ничейный результат. Колос – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Веселая игра, ничейный результат. Колос – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото пресслужби ФК "Колос"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 тур УПЛ завершился матчем понедельника, в котором "Колос" принимал ЛНЗ.

Матч получился интересным, с быстрым голом "Колоса" и ответным голом ЛНЗ во втором тайме.

При этом команды (особенно гости) насоздавали еще моментов, но подвела реализация. Как итог – ничья 1:1.

"Колос" – ЛНЗ 1:1

Голы: Третьяков 10 - Момо 65

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