Оторвались на африканцах. Ангола – Украина 2:7. Видео голов и обзор матча ЧМ-2024 по футзалу
Видеообзор поединка
Фото прес-служби АФУ
Сборная Украины в матче второго тура группового турнира ЧМ-2024 по футзалу встречалась со сборной Анголы.
И победила за явным преимуществом, разгромив соперника со счетом 7:2.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Ангола – Украина 2:7
Голы: Элбер (17), Веду (40) - Жук (7, пен), Корсун (13, 16), Мельник (26), Зварич (28), Чернявский (32, 40)
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