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Дебютный от Себальоса и очередной красавец от Пихаленка. Динамо - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор матча

Дебютный от Себальоса и очередной красавец от Пихаленка. Динамо - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Ворсклу".

Киевляне уверенно обыграли полтавчан со счетом 3:1.

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Тут стоит отметить первый гол за "Динамо" Брайана Себальоса, а также гол-красавец от Александра Пихаленка после ошибки кипера "Ворсклы".

"Динамо" - "Ворскла" 3:1

Голы: Себальос (33), Караваев (35), Пихаленок (90+1) - Иеде (82)

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