Дебютный от Себальоса и очередной красавец от Пихаленка. Динамо - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fcdynamo.com
В перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Ворсклу".
Киевляне уверенно обыграли полтавчан со счетом 3:1.
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Тут стоит отметить первый гол за "Динамо" Брайана Себальоса, а также гол-красавец от Александра Пихаленка после ошибки кипера "Ворсклы".
Голы: Себальос (33), Караваев (35), Пихаленок (90+1) - Иеде (82)
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