Вопросов больше, чем ответов. Болонья - Шахтер 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images
Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болоньей", который завершился вничью 0:0.
У обеих команд были шансы ("Шахтер" не реализовал пенальти, а пару опасных ударов "Болоньи" отразил Ризнык), которые так и не были реализованы.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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