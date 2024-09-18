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Вопросов больше, чем ответов. Болонья - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Вопросов больше, чем ответов. Болонья - Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 выездным матчем с "Болоньей", который завершился вничью 0:0.

У обеих команд были шансы ("Шахтер" не реализовал пенальти, а пару опасных ударов "Болоньи" отразил Ризнык), которые так и не были реализованы.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Болонья" - "Шахтер" 0:0

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