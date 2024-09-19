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Пример для первой команды. Болонья U19 – Шахтер U19 3:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Пример для первой команды. Болонья U19 – Шахтер U19 3:4. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19 сентября, команда "Шахтера" U-19 доиграла свой матч 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Изначально матч был запланирован на вчера, но команды сыграли всего 7 минут, после чего покинули поле, так как газон не выдержал проливного ливня. Доигровка состоялась сегодня, и вышла прямо-таки феерической.

В итоге, зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой "горняков" со счетом 4:3 и голом на последних минутах.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Болонья U-19 (Италия) – Шахтер U-19 (Украина) 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

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