Первая победа ковалевцев в сезоне. Колос - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
koloskovalivka.com
В матче 7-го тура УПЛ "Колос" добыл свою первую победу в текущем сезоне УПЛ – ковалевцы с минимальным счетом 1:0 обыграли "Зарю".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Третьяков 62
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Довбик обратился к болельщикам после победы в матче Серии А
- Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
- Пример для первой команды. Болонья U19 – Шахтер U19 3:4. Видео голов и обзор матча
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн