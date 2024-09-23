Первая победа ковалевцев в сезоне. Колос - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 7-го тура УПЛ "Колос" добыл свою первую победу в текущем сезоне УПЛ – ковалевцы с минимальным счетом 1:0 обыграли "Зарю".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Заря" 1:0

Гол: Третьяков 62