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Первая победа ковалевцев в сезоне. Колос - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Первая победа ковалевцев в сезоне. Колос - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча

koloskovalivka.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 7-го тура УПЛ "Колос" добыл свою первую победу в текущем сезоне УПЛ – ковалевцы с минимальным счетом 1:0 обыграли "Зарю".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Колос" - "Заря" 1:0

Гол: Третьяков 62

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