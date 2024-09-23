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Предсказуемый итог. Шахтер - Оболонь 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видео голов и обзор поединка

Предсказуемый итог. Шахтер - Оболонь 4:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Шахтер" принимает "Оболонь".

Мат получился проходным для «горняков» - в одни ворота и с четырьмя красивыми голами.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Оболонь" 4:0

Голы: Бондаренко 17, Траоре 67, Судаков 78, Невертон 90.

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