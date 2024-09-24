Наши - в четвертьфинале. Как сборная Украины по футзалу на ЧМ обыграла Нидерланды. ВИДЕО

В поединке 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встречалась с Нидерландами.

Игра была довольно осторожной, но завершилась победой нашей команды 3:1!

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЧМ-2024 по футзалу. 1/8 финала

Нидерланды – Украина 1:3

Голы: Бузамбу (29) - Зварич (6), Мельник (31, 40)