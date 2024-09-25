Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Динамо" сыграло свой первый матч в основном раунде Лиги Европы с римским "Лацио".

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Начался поединок для киевлян просто ужасно – римляне забили гол уже на 5-й минуте, а затем еще и получил травму защитник "Динамо" Себальос.

Более того, "Лацио" затем забил на 34-й и 35-й минутах, фактически закрыв игру в первом тайме.

"Динамо" - "Лацио" 0:3

Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Удаления: Брагару (72), Нослин (82)

Обзор матча:

Первый гол Диа:

Гол Деле-Баширу:

Второй гол Диа: