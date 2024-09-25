Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" сыграло свой первый матч в основном раунде Лиги Европы с римским "Лацио".
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Начался поединок для киевлян просто ужасно – римляне забили гол уже на 5-й минуте, а затем еще и получил травму защитник "Динамо" Себальос.
Более того, "Лацио" затем забил на 34-й и 35-й минутах, фактически закрыв игру в первом тайме.
"Динамо" - "Лацио" 0:3
Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)
Удаления: Брагару (72), Нослин (82)
Обзор матча:
Первый гол Диа:
Гол Деле-Баширу:
Второй гол Диа:
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