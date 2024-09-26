Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Динамо" сыграло свой первый матч в основном раунде Лиги Европы с римским "Лацио".
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Начался поединок для киевлян просто ужасно – римляне забили гол уже на 5-й минуте, а затем еще и получил травму защитник "Динамо" Себальос.
Более того, "Лацио" затем забил на 34-й и 35-й минутах, фактически закрыв игру в первом тайме.
Голы: Диа 5, 35, Деле-Баширу 34
Удаления: Брагару, 72 – Нослин, 82
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Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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