Чемпион снова не впечатляет. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
shakhtar.com
7 сентября матчем "Верес" - "Шахтер" стартовал 8-й тур УПЛ.
В первом тайме игра была довольно пресной, а вот после перерыва "горняки" активизировались и все-таки вымучили свой гол с пенальти, который уверенно реализовал Судаков.
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Впрочем, "Верес" не сдался и смог отыграться – в контратаке классный гол положил Клец.
Голы: Клец 81 - Судаков 64 (пен)
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