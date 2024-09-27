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Чемпион снова не впечатляет. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видео голов и обзор матча

Чемпион снова не впечатляет. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

7 сентября матчем "Верес" - "Шахтер" стартовал 8-й тур УПЛ.

В первом тайме игра была довольно пресной, а вот после перерыва "горняки" активизировались и все-таки вымучили свой гол с пенальти, который уверенно реализовал Судаков.

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Впрочем, "Верес" не сдался и смог отыграться – в контратаке классный гол положил Клец.

"Верес" - "Шахтер" 1:1

Голы: Клец 81 - Судаков 64 (пен)

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