Киевляне возвращаются на первую строчку. Левый Берег – Динамо 0:3. Обзор матча и видео голов

В новом столичном дерби вице-чемпион Украины без проблем справился с дебютантом. Уже к середине первого тайма фаворит мог делать счет 2:0, но гол Андрея Ярмоленко отменили из-за офсайда. Во второй половине встречи подопечные Шовковского удвоили преимущество, а ближе к завершению основного времени получили численное преимущество и поставили точку.

"Аисты" занимают 13-ю строчку (6 очков). В следующем туре команда будет играть против соседа по таблице "Колоса" в Ковалевке. "Динамовцы" делят первую позицию с "Александрией" (19 баллов). 6 октября коллектив будет принимать "Кривбасс".

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Смотрите обзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Арена Левый Берег

Левый Берег – Динамо 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1