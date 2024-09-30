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Оба гола после угловых. Заря - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Оба гола после угловых. Заря - Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 8-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Заря" принимала "Ворсклу".

Луганчане выглядели лучше и закономерно победили, забив по голу в концовке каждого из таймов.

Отметим, что оба гола были забиты после угловых.

"Заря" - "Ворскла" 2:0

Голы: Будковский 45, Джордан 86

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