Молодежь не порадовала. Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/atalantabc
Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой второй матч в группе Юношеской лиги УЕФА. Соперником "горняков" была "Аталанта".
После импульсивной победы в первом туре над "Болоньей" 4:3 сегодняшний матч ожидался с оптимизмом, однако все пошло не так, как хотелось – "горняки" разгромно проиграли 0:3.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Камара (10), Фиогбе (45, 49)
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