Молодежь не порадовала. Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3. Видео голов и обзор матча

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой второй матч в группе Юношеской лиги УЕФА. Соперником "горняков" была "Аталанта".

После импульсивной победы в первом туре над "Болоньей" 4:3 сегодняшний матч ожидался с оптимизмом, однако все пошло не так, как хотелось – "горняки" разгромно проиграли 0:3.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3

Голы: Камара (10), Фиогбе (45, 49)