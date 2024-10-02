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Молодежь не порадовала. Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Молодежь не порадовала. Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/atalantabc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой второй матч в группе Юношеской лиги УЕФА. Соперником "горняков" была "Аталанта".

После импульсивной победы в первом туре над "Болоньей" 4:3 сегодняшний матч ожидался с оптимизмом, однако все пошло не так, как хотелось – "горняки" разгромно проиграли 0:3.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3

Голы: Камара (10), Фиогбе (45, 49)

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